Real Madrid morst ook punten tegen Levante

Real Madrid heeft dit seizoen al voor de tweede keer in drie duels punten gemorst. Na de 2-2 thuis tegen Valencia kwam de landskampioen in Bernabeu niet verder dan 1-1 tegen Levante.

Het gepromoveerde Levante wist in het verleden een keer te winnen bij Real: in 2007 1-0 na een goal in de elfde minuut. Nu hadden de bezoekers één minuten meer nodig om te scoren. Ivi profiteerde van geklungel van Dani Carvajal en keeper Kiko Casilla.

Genoeg voor de zege was het ditmaal niet, want nog voor rust maakte Lucas Vázquez uit de rebound gelijk. Real, dat zonder Isco, Gareth Bale en de geschorste Cristiano Ronaldo begon, was ook in het vervolg veel beter, maar een goal bleef ondanks vele kansen uit. Zo raakte Toni Kroos diep in blessuretijd nog de paal.

Real speelde toen al met tien man, want vlak voor tijd moest Marcelo het veld verlaten. De Braziliaan kreeg rood wegens natrappen.

Vanavond speelt FC Barcelona nog thuis tegen Espanyol.