Zuidwest-Nederland pakt wateroverlast aan

Bij Den Haag worden extra maatregelen genomen om regenwater af te voeren. Gisteravond en vannacht viel er lokaal veel regen, waardoor straten onderliepen en het openbaar vervoer in Den Haag tijdelijk stil lag. Waterschappen zetten vandaag mobiele pompen in om de overlast aan te pakken. Daardoor zakt het waterpeil. De pompen staan ten zuiden van den Haag richting Hoek van Holland en Delft.

In sommige kanalen en sloten staat het water erg hoog. Om te voorkomen dat het water over de slootkant loopt en zo overlast veroorzaakt, wordt er tijdelijk water opgeslagen in waterbergingen.

Afgelast

Een sportfestival van NOC*NSF en Albert Heijn in Den Haag is afgelast omdat het terrein onder water staat. "Er staat tien centimeter", zegt een woordvoerder tegen Omroep West. Er is nog geprobeerd om het water weg te pompen, maar dat had geen resultaat.

Volgens de organisatie kan de veiligheid van de bezoekers niet worden gegarandeerd. Er waren duizenden kaarten verkocht voor het Sportfestijn dat vandaag en morgen zou worden gehouden. Wie al een kaartje heeft, krijgt zijn geld terug.