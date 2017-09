Van Moorsel ontkent dopinggebruik: vage verdachtmakingen

Enkele maanden voor de Olympische Spelen van 2000 in Sydney zou Janssen haar hebben voorzien van een kuur epo. Hij zegt het middel in een apotheek in Deurne te hebben besteld en betaald met cash geld van Van Moorsel en haar man Michael Zijlaard.

'Vage verdachtmakingen'

"De toekomst van de wielersport is in ieder geval niet gebaat bij deze vage verdachtmakingen", stelt Van Moorsel. "Ik ben dertien jaar geleden gestopt met mijn actieve wielercarrière, waarin er nooit enige twijfel is gerezen bij mijn medische testen."

Van Moorsel laat ook weten verder geen behoefte te hebben om verder te reageren.