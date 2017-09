Dwingt de Champions League Feyenoord tot een roulatiesysteem?

Feyenoord, dat voor het laatst in seizoen 2002/2003 in de Champions League speelde, heeft in dat opzicht veel slechtere cijfers. Sinds de introductie van de Champions League in 1992 speelden de Rotterdammers vier keer mee. Nooit wist Feyenoord in dat seizoen landskampioen te worden. De ploeg uit Rotterdam-Zuid eindigde drie keer als derde en een keer als vierde.

Ajax

Ajax begon vorig seizoen aan het Europese avontuur in juli. Het eindigde uiteindelijk in de finale van de Europa League eind mei. De cijfers wijzen uit dat de Amsterdammers niet meer punten verloren rond Europa Cup-wedstrijden (in het hoofdtoernooi) dan tijdens de andere competitiewedstrijden. De resultaten in de competitie leden er dus niet onder.