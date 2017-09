Siem de Jong: speel nu bij de beste club van Nederland

In de voorbereiding bij Newcastle mocht de middenvelder nog regelmatig opdraven, maar bij het eerste duel in het Championship zat hij niet eens bij de selectie. "Ik wilde meer perspectief. En daar spelen ze veel op de counter, dat is niet mijn spel."

Hij kon naar Reading en sprak met manager Jaap Stam, maar toen Ajax belde was voor De Jong meteen duidelijk dat hij terug wilde keren in Amsterdam. Het contact met trainer Marcel Keizer versterkte dat gevoel.

Leider

"We hebben een goed gesprek gehad", aldus De Jong. "Hij heeft me verteld dat ik een van de zes middenvelders ben en moet laten zien dat ik klaar ben om te spelen. Maar hij verwacht meer van me. Ik moet een leider zijn, zoals toen ik wegging."

De afgelopen interlandweek trainde de zesvoudig international al mee met de jonge selectie van Ajax. Dat was even wennen voor hem. "In Engeland is het meer trainen om fit te blijven. Daar is het niveau niet zo hoog als hier."