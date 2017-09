Anderson slaat zich overtuigend naar finale

Kevin Anderson heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De als 28ste geplaatste Zuid-Afrikaan was in de halve eindstrijd met 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 te sterk voor Pablo Carreño Busta (12).

Beide spelers kwamen nooit eerder zover op een grandslamtoernooi en dat was in eerste instantie vooral aan Anderson te merken. Waar de Spanjaard een toonbeeld van rust was, oogde de Zuid-Afrikaan wat gespannen en bewoog hij een tikkeltje houterig en onbeholpen over de baan.

Carreño had in New York nog geen set verloren en dat overkwam hem ook niet in het eerste bedrijf. Hij behield met gemak zijn opslagbeurten en profiteerde van een moment van zwakte bij zijn tegenstander.

Meer aces

Anderson leek in niets op de speler die een ronde eerder Sam Querrey van de baan blies. Maar naarmate de tweede set vorderde, kwam die speler langzamerhand terug.

De 31-jarige hardhitter vuurde plots meer aces af, behield eenvoudiger zijn service en kon meer druk zetten op die van zijn opponent. Bij 6-5 achter liet Carreño Anderson op setpunt komen door een dubbele fout en in de derde set sloeg hij er nog een op breekpunt.

En nu rook de Zuid-Afrikaan bloed. Een geweldige game met twee forehandwinners en een backhandwinner en zelfs een mooi dropshot bezorgden hem op 2-2 de break in de vierde set. Met groot vertoon van macht serveerde hij de partij vervolgens uit.

Nadal

Anderson moet het in de finale opnemen tegen de winnaar van de partij tussen Rafael Nadal en Juan Martín Del Potro. Dat duel wordt later vannacht gespeeld.