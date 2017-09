DACA-kinderen in actie: 'ik ben bereid te sterven voor mijn land'

Deze kinderen van illegale immigranten worden ook wel dreamers genoemd. Dankzij een programma van president Obama, DACA genoemd, werden ze beschermd tegen uitzetting. Ze kunnen hier werken en studeren.

Maar nu wil de regering-Trump af van dit programma. Minister Sessions van Justitie kondigde deze week aan dat het Congres zes maanden de tijd krijgt om met een oplossing te komen. Gebeurt dit niet, dan zal de regering zelf DACA afbouwen.

Schok

Voor Angel en Jennifer kwam de introductie van DACA in 2012 als een schok. Tot die tijd waren de broer en zus zich nooit bewust van hun status als illegale immigrant. "We wisten wel dat er illegalen waren, maar dachten daar niet bij te horen", vertelt Jennifer.

"Het was een verwarrende tijd, doordat we ons voor het eerst realiseerden dat er mensen waren die ons niet wilden hebben in Amerika. Maar tegelijkertijd voelden we ook steun van een groot deel van de Amerikaanse bevolking, dat een oplossing voor ons wilde", voegt Jennifer toe.

Gesloten deur

DACA opende vele deuren voor zogenoemde dreamers als Angel en Jennifer. Maar één deur bleef voor hen altijd gesloten. Studeren bleek onbetaalbaar.

"Beurzen en andere subsidies die studeren voor onze Amerikaanse vrienden wel mogelijk maken, zijn er voor ons niet", legt Angel uit. Hierna probeerde Jennifer zich aan te melden voor het Amerikaanse leger. Maar een DACA-immigrant komt daar ook niet voor in aanmerking. "Ik ben bereid om te sterven voor mijn land, maar dat mag niet van de regering", vertelt Jennifer. "Nooit eerder voelde ik me zo ongewild."

DACA maakte Jennifer en Angel er dus ook van bewust dat ze door de regering nog steeds niet worden gezien als echte Amerikanen. Maar ondanks alles gaf DACA ze wel één belangrijke zekerheid. Ze zouden niet worden uitgezet.

Maar nu president Trump het programma wil afschaffen, is de toekomst voor Jennifer en Angel ineens uiterst onzeker. Bang zijn de twee niet, maar strijdbaar zijn ze wel. "Nu is niet de tijd voor tranen en angst, maar voor actie", zegt Angel. De broer en zus willen zich blijven inzetten voor CASA. Het flyeren van vandaag is een van hun acties.