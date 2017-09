Concert Anouk op strand Scheveningen toch druk ... en deels droog

Het strandconcert van Anouk in Scheveningen is vanavond toch nog druk bezocht. Volgens Omroep West waren er ondanks het slechte weer 25.000 mensen op het strand voor het concert van de rockzangeres. Daarmee was het uitverkocht.

Vanochtend werden er honderden kaarten te koop aangeboden via de site Ticketswap. Vanwege het verwachte slechte weer werden sommige tickets zelfs voor 5 euro aangeboden, terwijl de oorspronkelijke prijs 38,75 euro was.

Er zouden voor en tijdens het optreden zware regenbuien vallen met veel wind. Om die reden werd het voorprogramma afgezegd. Het strand bleef daardoor lang vrijwel leeg.