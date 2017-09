Poetin: alleen eigen software vanwege cyberveiligheid

De Russische president Poetin heeft de technologiesector in zijn land gewaarschuwd alle buitenlandse software de deur uit te doen. Ondernemingen die dat advies in de wind slaan, hoeven niet langer te rekenen op opdrachten van de overheid, liet Poetin weten.

De nationale cyberveiligheid is in het geding als de Russische overheidsinstellingen gebruik blijven maken van bedrijven die werken met buitenlandse computerprogramma's, zei Poetin tijdens een bespreking met vertegenwoordigers van de tech-industrie. "We kunnen ons dat niet veroorloven", zei Poetin, "omdat er ergens op een knop zal worden gedrukt en alles hier tot stilstand komt."

In het Westen wordt juist naar Rusland gewezen als het gaat om het hacken van overheidscommunicatie, het beïnvloeden van kiezersgedrag via campagnes in de sociale media en het verspreiden van desinformatie. Poetin heeft herhaaldelijk ontkend dat Rusland betrokken is bij het hacken van politieke partijen of overheden in het buitenland.

Sancties

Russische staatsinstellingen zijn al meer en meer overgestapt naar soft- en hardware van eigen makelij vanwege het Kremlin-beleid om de import terug te dringen. Het gebruik van Russische technologie is ook gegroeid door de sancties van de EU en de VS na de annexatie door van het Oekraïense schiereiland de Krim.

Het Kremlin zegt dat het zich moet beschermen tegen cyberaanvallen van buitenlandse veiligheidsdiensten.