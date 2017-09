Kelderman vol vertrouwen voor laatste slijtageslag in Vuelta

Wilco Kelderman moet nog één bergetappe zien te overleven om zijn podiumplaats in de Ronde van Spanje veilig te stellen. Zaterdag beklimmen de renners de Angliru: 12,5 kilometer klimmen met een gemiddelde stijging van 9,8 procent. Twee kilometer voor de top klimmen de renners zelfs tegen 23 procent.

"Het zal een slijtageslag worden met drie zware beklimmingen", verwacht Kelderman. "Het is de laatste échte etappe, dus ik moet alles geven. Ik voel me nog heel goed en hoop mijn derde plek te verdedigen."

Kelderman staat in het klassement 40 seconden achter Vincenzo Nibali en 2.17 achter klassementsleider Chris Froome. "Nibali heeft gisteren al wat tijd verloren, dus je weet het nooit. We zien het morgen wel. Ik voel me goed en heb er wel vertrouwen in."