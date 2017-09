Video: Sint-Maarten in 1 dag van paradijs naar rampgebied

Sint-Maarten is een tropisch stukje Nederland. Zon, zee, strand: The Friendly Island is voor veel mensen een paradijs.

Maar nu is alles anders. Orkaan Irma heeft gebouwen en infrastructuur verwoest. Hotels waar tot vorige week nog mensen hun vakantie doorbrachten, zijn karkassen geworden. Bekijk deze indrukwekkende beelden van voor en na de orkaan.