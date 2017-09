Den Haag wijst ADO-stadion aan voor Scheveningen-Ajax

De wedstrijd uit de eerste ronde van de KNVB-beker tussen SVV Scheveningen en Ajax wordt gespeeld in het stadion van ADO Den Haag. Dat heeft de gemeente Den Haag besloten.

Ajax-fans zijn niet welkom bij het duel. De gemeente had de afgelopen dagen intensief overleg met politie, justitie en Scheveningen over een geschikte locatie om het voetbalduel te spelen. De wedstrijd is gepland op woensdag 20 september om 18.30 uur.

Drie dagen eerder speelt Ajax ook al in Den Haag. Dan gaat de Amsterdamse club in de Eredivisie op bezoek bij ADO. Ook dan zijn er geen uitsupporters bij.