Elfstedentocht-winnaar gaf Tolhoek de gouden tip: ga toch fietsen

Armée was dan wel een verrassende winnaar, ook Tolhoek zal niet op veel lijstjes met favorieten hebben gestaan. Van de twintig man die de hele dag voorop reden, waren er maar liefst acht die al eerder een rit in deze Vuelta hadden gewonnen.

"Dan weet je dat het lastig gaat worden", aldus Tolhoek die bij het begin van de etappe al het plan had om in de aanval te gaan. "Ik voel mij de afgelopen twee weken erg goed. Daar moet ik nu van profiteren. Ik ben voor het hoogst haalbare gegaan. Als je dan ziet met wat voor renners ik in de kopgroep zat, ben ik zeker tevreden met mijn negende plek."

Verwondingen

Tolhoek viel op de eerste dag van de Vuelta ook al op, maar niet op de manier zoals hij zelf had gewild. In het Franse Nîmes sloeg hij tijdens de ploegentijdrit over de kop en liep hij verwondingen op aan zijn gezicht. De dagen erna was de renner van Lotto-Jumbo vooral bezig met herstellen. In de etappe van donderdag had Tolhoek nergens last meer van.