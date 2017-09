Amerikaans hof wil inreisverbod Trump beperken

Een Amerikaans hof van beroep heeft de poging van de regering-Trump om de meeste vluchtelingen uit zes overwegend islamitische landen te weren afgewezen. Het federale hof oordeelt dat de opvatting over wie er onder Trumps inreisverbod vallen, te beperkt is.

Het Amerikaanse hooggerechtshof oordeelde in juni dat het inreisverbod van Trump rechtsgeldig was en beperkt ingevoerd kon worden, maar dat het niet mocht gelden voor mensen die een "bonafide" relatie hebben met burgers uit de VS. Dat betekende dat voor mensen die ouders, broers, zussen of kinderen in de VS hebben, een uitzondering werd gemaakt.

Volgens het hof van beroep vallen onder die relaties ook grootouders, ooms, tantes, neven en nichten en moet Trump die mensen gewoon toelaten. "De regering geeft geen overtuigende verklaring waarom een schoonmoeder duidelijk wel een bonafide relatie is, maar een oma, kleinkind, of tante niet."

In beroep

De rechters van het hof stellen dat de wijziging van het inreisverbod over vijf dagen moet ingaan. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft aangekondigd tegen de beslissing in beroep te gaan.

Het hof van beroep heeft jurisdictie over vijftien districten in de VS. In totaal zijn er dertien van dit soort beroepsorganen in de VS.