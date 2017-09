Stephens weerstaat Williams in meeslepend gevecht

Sloane Stephens heeft de finale van de US Open bereikt. De 24-jarige Amerikaanse was in een vreemde, maar meeslepende partij met 6-1, 0-6, 7-5 haar landgenote en tweevoudig winnares Venus Williams de baas.

Acht keer eerder stond de 37-jarige Williams in New York in de halve eindstrijd. Toch leek ze in de eerste set volledig bevangen door de spanning. Vrijwel elke keer als ze de aanval koos, vloog de bal in het net of buiten de lijnen.

Stephens hoefde niets anders te doen dan wachten op een fout. Liefst 17 van de 27 punten die ze maakte in de eerste set, kreeg ze in haar schoot geworpen. Na 24 minuten was de set binnen en leek de ongeplaatste Amerikaanse hard op weg naar haar eerste grandslamfinale.