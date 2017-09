Rojer en Tecau verrassen met finaleplaats op US Open

Jean-Julien Rojer en Horia Tecau hebben bij de US Open de finale in het mannendubbel bereikt. Het Nederlands/Roemeense duo klopte in New York in de halve eindstrijd de als eerste geplaatste Henri Kontinen (Finland) en John Peers (Australië): 1-6, 7-6 (5), 7-5.

In de eerste set werden Rojer en Tecau compleet overrompeld. Binnen de kortste keren keek het koppel tegen een 4-0 achterstand aan, een marge die niet meer te repareren bleek.

In de tweede set werd wel gelijke tred gehouden en moest een tiebreak de beslissing brengen. Die viel ondanks een 5-3 achterstand met 7-5 in Nederlands/Roemeens voordeel uit. Het was het eerste setverlies dit toernooi voor Kontinen en Peers, die begin dit jaar bij de Australian Open met de titel aan de haal gingen.

Voortvarend

De derde set begonnen Rojer en Tecau voortvarend met een break op de service van Kontinen, die ook bij zijn volgende opslagbeurt de grootste problemen had om de game binnenboord te houden, maar daar toen wel in slaagde. Eén game later was de stand weer in evenwicht, nadat Rojer zijn opslagbeurt had moeten inleveren: 3-3.

Op 5-5 kwamen Rojer en Tecau op de service van Peers op een 40-0 voorsprong, waarna bij de tweede kans de break werd geplaatst. Tecau serveerde het als twaalfde ingeschaalde duo vervolgens naar de overwinning en een plaats in de finale van morgen.

Wimbledon

De op Curaçao geboren Rojer staat voor de tweede keer in zijn carrière in de mannendubbelfinale van een grandslamtoernooi. De 36-jarige dubbelspecialist veroverde twee jaar geleden met Tecau de titel op Wimbledon.

Daarnaast was hij ook eenmaal succesvol in het gemengd dubbel: in 2014 veroverde hij samen met de Duitse Anna-Lena Grönefeld de titel op Roland Garros.