Plasterk: dode op Sint-Maarten, ook gewonden

Op Sint-Maarten is zeker een dode gevallen bij de orkaan Irma. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt, heeft minister Plasterk van Koninkrijksrelaties gezegd. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekend.

Eerder was al bekend dat op het Franse deel van Sint-Maarten zeker vier doden zijn gevallen.

De communicatie met de autoriteiten op Sint-Maarten verloopt nog altijd zeer moeizaam, zei Plasterk in een persverklaring. Het kantoor van de minister-president van Sint-Maarten is beschadigd en het openbaar bestuur op het eiland is niet functioneel.

De minister herhaalde zijn belofte aan de Bovenwindse Eilanden dat Nederland alle mogelijke hulp zal bieden.