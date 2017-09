Trump jr.: ik hoopte op belastende informatie over Hillary

Donald Trump jr. heeft tijdens een hoorzitting voor de Senaatscommissie gezegd dat hij vorig jaar een Russische advocate wilde spreken omdat hij geïnteresseerd was in belastende informatie over Hillary Clinton, de toenmalige opponent van zijn vader. Dat schrijft de New York Times, die een kopie van de verklaring van Trump in handen heeft.

De oudste zoon van de Amerikaanse president wordt achter gesloten deuren ondervraagd door de commissie die onderzoek doet naar mogelijke Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij heeft voor die zitting een verklaring voorbereid.

E-mail

Trump jr. gaat in op het geruchtmakende gesprek dat hij in juni vorig jaar in de Trump Tower voerde met de Russische advocate Natalja Veselnitskaja. Aan dat gesprek ging een e-mail vooraf waarin Trump gevoelige informatie van het Kremlin over Clinton werd beloofd. Dat blijkt ook uit e-mails die Trump jr. zelf heeft vrijgegeven.

In zijn verklaring voor de Senaat schrijft Trump jr. dat hij het belangrijk vond om erachter te komen hoe "geschikt" Clinton zou zijn als president. "Mocht ze informatie hebben over de geschiktheid, het karakter en bepaalde kwalificaties van de presidentskandidaat, dan wilde ik dat ten minste horen."

Niets wijzer

Maar hij werd niets wijzer van het gesprek, laat hij erop volgen. Daarna benadrukt hij dat hij nooit met de Russen heeft samengespannen om het verloop van de verkiezingen te beïnvloeden.

Eerder legde Trump jr. uiteenlopende verklaringen af over het gesprek in de Trump Tower. Ook zei hij aanvankelijk dat hij nooit Russen had ontmoet in het kader van de campagne van zijn vader.

De ondervraging zal naar verwachting uren duren. Bij de ingang van het Capitool wilde Trump jr. niet spreken met de pers.