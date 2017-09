Kelderman komt dichter bij Nibali, primeur voor Armée in Vuelta

Wilco Kelderman is in de achttiende etappe van de Vuelta zeventien seconden ingelopen op Vincenzo Nibali, de nummer twee uit het klassement. Het verschil tussen Kelderman, die derde staat, en Nibali is nu nog veertig seconden.

Chris Froome kwam vier seconden voor Kelderman over de streep, en breidde zijn voorsprong op Nibali en Kelderman weer iets uit.

Wout Poels trok ten behoeve van zijn kopman Froome door op de flanken van de slotklim, waardoor de groep met favorieten uit elkaar viel. De rodetruidrager nam over en alleen Contador en Woods konden volgen. Froome zag Nibali naar adem happen, gaf nog een keer extra gas en finishte 0.21 voor zijn naaste belager.

De Italiaan had gisteren nog 0.42 gepakt op Froome, die nu weer 1.37 voorsprong heeft.