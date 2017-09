Weg met de #NoFunLeague, er mag weer gejuicht worden in de NFL

Vannacht gaat in Amerika het nieuwe NFL-seizoen van start met Super Bowl-winnaar New England Patriots wederom als de te kloppen ploeg. Wat wel anders is, zijn de regels bij het juichen.

De laatste jaren stond de American Football-competitie bekend als #NoFunLeague vanwege de extreem strenge eisen bij het vieren van een touchdown. Een kort dansje was prima, maar verder uitbundig juichen in de endzone was ten strengste verboden. Het beste was om meteen het veld weer in te lopen.