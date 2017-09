Nederlandse oud-coffeeshophouder in Thais gevangenisziekenhuis

De Tilburgse oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven is met spoed opgenomen in een Thais gevangenisziekenhuis. Van Laarhoven zit in Thailand vast wegens witwassen van geld dat hij met zijn coffeeshop in Nederland had verdiend.

Wat Van Laarhoven mankeert is niet duidelijk. Zijn Nederlandse advocaat Sidney Smeets maakt zich zorgen, laat hij weten aan Omroep Brabant. Hij is door de Thaise advocaat van Van Laarhoven op de hoogte gebracht van de opname.

De 56-jarige Van Laarhoven zit al drie jaar onder erbarmelijke omstandigheden vast in Thailand. Hij is veroordeeld tot 75 jaar cel, waarvan hij er twintig moet uitzitten. Sinds hij vastzit is zijn gezondheid steeds verder verslechterd.

Of het in het gevangenisziekenhuis beter zal gaan betwijfelt zijn advocaat. "Het personeel is niet gekwalificeerd, het is onhygiƫnisch en er is geen adequate medische zorg'', zegt hij.