Eerste schooldag voor prins George

Prins George, het oudste kind van de Britse prins William en zijn vrouw Kate, is vanmorgen voor het eerst naar de basisschool gegaan.

Zijn vader bracht hem naar Thomas's-school in Battersea, op een half uur rijden van het Londense Kensington Palace. Moeder Kate, hertogin van Cambridge, ontbrak omdat ze last heeft van zwangerschapsmisselijkheid.

De 4-jarige prins werd door de schoolleider naar de klas gebracht, die hij met twintig leerlingen deelt. Hij volgt daar het normale lesprogramma. "Het belangrijkste dat we kinderen in deze eerste waardevolle jaren kunnen geven, is zelfvertrouwen", zei de directeur.