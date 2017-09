Omstreden generaals verdwijnen ook uit kerkramen VS

De Nationale Kathedraal in de Amerikaanse hoofdstad Washington verwijdert twee glas-in-loodramen met generaals die vochten om de slavernij te behouden. Symbolen van het Zuiden zijn de afgelopen tijd onder vuur komen te liggen na racistisch geweld.

In de op een na grootste kerk van het land worden geregeld diensten van nationaal belang gehouden, zoals presidentiële begrafenissen, de herdenking na 9/11 en een dienst na de presidentiële inauguratie. Naast christelijke symboliek worden in de kerk ook scènes uit de Amerikaanse geschiedenis getoond, zoals de maanlanding en D-Day.

De ramen van 60 bij 180 centimeter werden in 1953 gedoneerd door inwoners van de zuidelijke staten "om een natie verscheurd door de Burgeroorlog weer bijeen te brengen". Met scènes uit hun leven worden opperbevelhebber Robert Lee en generaal Thomas 'Stonewall' Jackson neergezet als voorbeeldige christenen.

Bloedbad

Discussie over de afbeeldingen ontstond na het bloedbad in een kerk in Charleston, waarmee de schutter een rassenoorlog wilde ontketenen. Vlaggen van het Zuiden werden kort daarna al verwijderd uit de glas-in-loodramen en de kerk beloofde na te denken over meer veranderingen.

Na nieuw geweld in Charlottesville besloot de kerkraad de ramen helemaal weg te halen, omdat ze een eenzijdig beeld tonen en een afleiding vormen. "Blanken racisten gebruiken deze symbolen gretig vandaag de dag", zegt een woordvoerder van de kerk in de Amerikaanse media. "We zouden van steen zijn gemaakt als we daar geen aandacht aan zouden besteden."

De kerk weet nog niet wat er met de ramen gaat gebeuren. Mogelijk worden ze in een historische context tentoongesteld.