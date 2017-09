De sport van donderdag bij de NOS

In de Vuelta trekt het peloton verder richting de eindstreep. De achttiende etappe begint in het aan de noordelijke kust gelegen Suances en leidt de renners richting het landinwaarts gelegen Santo Toribio de Liébana.

Na de zware rit van gisteren heeft het peloton het vandaag iets rustiger. De tocht van 168,5 kilometer kent namelijk een beklimming van de tweede categorie en drie beklimmingen van de derde categorie, waarvan de laatste meteen de finish is.

De rit is vanaf 12.30 uur te volgen via ons liveblog in de app en op NOS.nl. Om 16.00 uur begint de livestream, die door Herbert Dijkstra wordt voorzien van commentaar. In het Sportjournaal om 18.45 uur en in Langs de Lijn En Omstreken spreken we verder over de rit van vandaag.