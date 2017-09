Ministers donderdag bijeen vanwege orkaan Irma

De ministers die het meest betrokken zijn bij de hulpverlening op de eilanden die door orkaan Irma zijn getroffen, komen vanochtend bij elkaar in het Nationaal Crisiscentrum in Den Haag.

Zij zullen daar de situatie op de eilanden bespreken en eventueel maatregelen nemen. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en wordt geleid door premier Rutte.

Naast Rutte zullen de ministers Stef Blok (Veiligheid en Justitie), Jeanine Hennis (Defensie), Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken), Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) en Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) er zijn.

Drie doden

Orkaan Irma raast op dit moment door het Caribisch gebied. Daarbij zijn voor zover nu bekend drie doden gevallen.

Op het eiland Saba zijn geen slachtoffers. Of er op Sint-Maarten en Sint-Eustatius slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend, omdat er nog maar weinig communicatie met de eilanden mogelijk is.