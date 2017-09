Sint-Maarten vol geraakt door orkaan Irma

De laatste verwachting van het Hurricane Center in de Verenigde Staten is zeer ongunstig voor Florida, meldt Weerplaza. In de recentste modellen buigt de orkaan in de loop van het weekeinde af naar het noorden. Tot die tijd krijgen diverse eilanden te maken met de orkaan. Natuurlijk de Bovenwindse Eilanden die nu getroffen worden, maar ook de noordzijde van de Dominicaanse republiek, de zuidelijke Bahama's, delen van Haitï en Cuba.