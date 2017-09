Recordaantal passagiers op Nederlandse luchthavens

Het aantal passagiers op de luchthavens in Nederland blijft sterk groeien. In het tweede kwartaal namen 20,4 miljoen reizigers het vliegtuig. Dat is ruim tien procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder en het hoogste aantal ooit in een tweede kwartaal. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het tweede kwartaal was nu bijna net zo druk als het derde kwartaal in 2016. En de derde kwartalen, met de drukke zomermaanden, zijn altijd de drukste periodes op de luchthavens. De groei van het aantal passagiers zorgde ook voor een omzetstijging van 4,5 procent. Die omzet was in de laatste drie kwartalen van vorig jaar nog gedaald door tariefsverlagingen.

Recordjaar

Over het hele jaar stevenen de luchthavens op een recordjaar af. In 2016 namen 70,3 miljoen passagiers het vliegtuig, dat was ook al een record. Bijna 64 miljoen passagiers vlogen via Schiphol. Eindhoven Airport meldde onlangs al dat het dit jaar een miljoen passagiers meer verwacht. In 2016 verwerkte Eindhoven 4,7 miljoen reizigers.

Het aantal passagiers van de kleinere luchthavens Rotterdam The Hague, Groningen Eelde en Maastricht Aachen daalde vorig jaar.