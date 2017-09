Lichamen van vluchtelingen gevonden in Libische woenstijn

In het oosten van Libië hebben militairen zeker zestien lichamen gevonden in de woestijn. Ze lagen op zo'n 300 kilometer ten zuidwesten van de havenstad Tobruk, niet ver van de grens met Egypte.

Volgens een woordvoerder van het Libische leger gaat het om vluchtelingen. Waar ze vandaan kwamen, is niet duidelijk. Het leger onderzoekt de omgeving van de vindplaats om te kijken of er nog meer lichamen zijn.

Verdwaald

Er worden vaker lichamen gevonden in de woestijn in het oosten van Libië. Vaak gaat het om Egyptische vluchtelingen die zijn verdwaald of achtergelaten door mensensmokkelaars. Meestal sterven ze door uitputting.

Vluchtelingen uit Egypte en andere Afrikaanse landen proberen in Libië werk te vinden of ze proberen via Libië per boot naar Europa te reizen.