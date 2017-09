Irma nadert Sint Maarten; schuilplaatsen geopend en golfslag neemt toe

"Het begint nu echt rustig te worden op straat", zegt Serge Bakker in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. "Ik zie vanuit mijn huis dat de golfslag op zee al flink is toegenomen. We hebben nog niet echt last van de wind. Er staat wel al een klein beetje wind, maar dat zijn we gewend hier."

Veel ellende

Zelf woont hij in een stevig huis, vertelt Bakker. "Ik heb een houten dak en ik hoop dat dat blijft zitten straks, maar we weten het niet. Er zijn hier veel mensen die in veel minder stevige huizen wonen. Laten we voor hen hopen dat ze ergens kunnen schuilen."

Bakker verwacht een korte maar hevige orkaan. "Orkaan Harvey bleef heel lang hangen boven Texas, waardoor er ook veel wateroverlast was. We hopen hier dat Irma snel voorbijgaat, dan kunnen we weer beginnen met opbouwen. Ik verwacht veel ellende. Afgewaaide daken, beschadigde auto's, verzin het maar."

Gebarricadeerd

Ook vastgoedondernemer Ruud Nijbroek heeft zich goed voorbereid op de naderende orkaan. "Ik heb een redelijk stevig huis en het is helemaal gebarricadeerd. Ik maak me geen zorgen om mezelf, maar wel om mijn personeel. Die mensen wonen in huizen waarvan de kwaliteit vaak te wensen overlaat."

Over het algemeen is de kwaliteit van de huizen wel verbeterd de laatste decennia. "Sinds de laatste grote orkanen in 1989 en 1995 zijn ze hier veel beter gaan bouwen. Veel mensen hebben nu een goed huis, maar toch merk ik dat de laatste 48 uur de paniek hier is toegenomen."

Toch is er nog ruimte voor ontspanning, zegt Bakker. "Ik drink nu, aan het eind van de middag, nog even een biertje, na een hele dag vol voorbereidingen op de orkaan. Ik ga zo proberen te slapen voordat de storm komt. En ik hoop dat ik morgen fatsoenlijk uit mijn huis kan komen, als het voorbij is."