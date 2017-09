Van Marwijk dankzij gouden wissel met Saudi-Arabië naar WK

Dankzij een 1-0 overwinning op Japan heeft Bert van Marwijk zich met Saudi-Arabië geplaatst voor het WK in Rusland. Het enige doelpunt in het volgepakte stadion in Jeddah werd gemaakt door invaller Fahad Al-Muwallad.

Japan, met oud-eredivisiespelers Keisuke Honda en Maya Yoshida (beiden VVV) in de basis, was als winnaar in poule B van de Aziatische kwalificatiegroep al zeker van directe plaatsing. Het andere ticket gaat nu naar de Saudi's, die als tweede eindigen. Nummer drie Australië, dat won van Thailand, krijgt nog een herkansing via de play-offs.