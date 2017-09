Orkaan Irma neemt toe in kracht, komende nacht op Caribische eilanden

De bovenwindse eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba maken zich op voor orkaan Irma, die is uitgegroeid tot een orkaan van de vierde categorie, de op een na zwaarste. Verwacht wordt dat de orkaan vanavond laat Nederlandse tijd over de eilanden trekt.

In de hele regio zijn orkaanwaarschuwingen afgegeven. Verwacht wordt dat het gebied waar de orkaan overheen komt, getroffen wordt door zeer zware windstoten van ruim 200 kilometer per uur. Op sommige plekken wordt er 25 centimeter regen verwacht.

De directeur van het Caribisch crisiscentrum, Ronald Jackson, maakt zich zorgen over de snelheid waarmee Irma zich ontwikkelt. "Ik kan me niet herinneren wanneer een tropische storm voor het laatst zo snel uitgroeide tot een grote orkaan."

Puerto Rico

Inwoners van Puerto Rico zijn gewaarschuwd dat het elektriciteitsnetwerk zwaar kan lijden onder de orkaan. Sommige gebieden kunnen vier tot zes maanden zonder stroom komen te zitten door Irma. Het netwerk is in slechte staat als gevolg van de economische recessie op Puerto Rico, die al meer dan tien jaar aanhoudt. Vorig jaar kwam een groot deel van het eiland daardoor nog zonder stroom te zitten.

Ter voorbereiding op de storm heeft de regering op Puerto Rico de prijzen van voedsel, water, medicijnen en batterijen tijdelijk bevroren. Er is een noodfonds voor wederopbouw beschikbaar gemaakt van ongeveer 15 miljoen dollar.

VS

Ook in de VS zijn inwoners gevraagd om de orkaan in de gaten te houden. De gouverneur van de Amerikaanse staat Florida heeft de noodtoestand afgekondigd. Mogelijk kan Irma zich vanuit het Caribisch gebied richting het noorden verplaatsen en ook Florida, Georgia, South Carolina en North Carolina treffen.

De orkaan komt voor de VS kort na orkaan Harvey, die vooral veel schade in Texas aanrichtte. Veel van de federale noodvoorzieningen zijn nog ingezet in die Amerikaanse staat.