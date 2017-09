VN wil vredesmissies moderniseren, met Nederland als voorbeeld

De Fransman weet dat er kritiek is op de vredesmissies. Bijvoorbeeld als VN-soldaten seksueel geweld plegen. Dat noemt hij onacceptabel. De VN treedt er harder tegen op dan voorheen, zegt hij. Maar de daders kunnen alleen worden vervolgd door de landen waar ze vandaan komen. "Voorheen kon het drie maanden duren voordat een lidstaat een onderzoek instelde. Nu komen ze na een week."

Lacroix zou geen chef vredesmissies zijn als hij ze niet zou verdedigen. "Elke dag redden vredestroepen levens. In Zuid-Sudan beschermen we vluchtelingenkampen. Zonder ons zouden de ontheemden in levensgevaar verkeren. Een paar weken geleden hebben we daar nog duizenden levens gered door een inzet in een gebied waar we normaal gesproken niet komen."

"En als we niet in Mali waren geweest, zou het voortbestaan van het land in groot gevaar zijn gekomen. Maar ik geef toe dat je dat minder goed kunt aantonen."