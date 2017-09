Wekdienst van 3 september: dit gebeurde terwijl je sliep

Evacuaties vanwege grootste bosbrand in geschiedenis Los Angeles

Los Angeles kampt met de grootste bosbrand in de geschiedenis van de Amerikaanse stad. De bewoners van zo'n 700 huizen in het noorden van de stad en twee plaatsen in de buurt zijn uit voorzorg geƫvacueerd.

Een belangrijke snelweg is afgesloten voor alle verkeer. De La Tuna-brand, genoemd naar de canyon waar de brand is ontstaan, heeft al zo'n 2000 hectare in de as gelegd. Door de onvoorspelbare wind kan de brandweer moeilijk zeggen hoe de brand zich verspreidt.