Waarschijnlijk zesde kernproef Noord-Korea

Noord-Korea heeft vannacht waarschijnlijk een zesde kernproef uitgevoerd. Bij de nucleaire testlocatie Pungyye-Ri werd rond 05.30 uur onze tijd een beving gemeten, even later gevolgd door een tweede, lichtere beving. Bevingen in het verleden bleken nucleaire testen.

De Chinese geologische dienst spreekt van een "vermoedelijke explosie", enkele minuten later gevolgd door een "instorting". Zuid-Korea heeft de nationale veiligheidsraad bijeengeroepen.

Noord-Korea heeft in het verleden vijf ondergrondse nucleaire testen gedaan. De eerste was in oktober 2006, de laatste in september vorig jaar, allemaal bij Pungyye-Ri. Als dit inderdaad een nieuwe test is, zal dat de spanningen rond het Noord-Koreaanse atoomprogramma vergroten.

Eerder vannacht gaf het staatspersbureau van Noord-Korea beelden vrij van leider Kim Jong-un die een apparaat bekeek dat volgens Pyongyang een waterstofbom was die op een intercontinentale raket past.