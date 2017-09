Regeringspartij Roemenië wil homohuwelijk voorkomen

De Roemeense regeringspartij PSD (Sociaaldemocratische Partij) wil deze herfst een referendum over de constitutionele definitie van familie. Dat moet er voor zorgen dat in de toekomst geen sprake kan zijn van het homohuwelijk.

Het plan voor een referendum komt na een initiatief van de actiegroep Coalitie voor de Familie. Die heeft afgelopen jaar 3 miljoen handtekeningen ingezameld om de definitie van het huwelijk zoals die nu in de wet staat te veranderen. In de grondwet zou moeten komen te staan dat een familie is gebaseerd op een huwelijk tussen een man en een vrouw. Nu staat er nog echtgenoten.

Conservatief

In Roemenië kan de grondwet alleen worden veranderd als de president daartoe een voorstel doet of als bijvoorbeeld meer dan een half miljoen burgers een petitie tekenen. Het parlement moet dan een besluit nemen waarna de bevolking zich daar in een referendum over kan uitspreken.

Mensenrechtengroepen hebben zich al eerder uitgesproken tegen het voorstel van de Coalitie voor de Familie en een eventueel referendum.

In het 20 miljoen inwoners tellende land dat lid is van de EU heeft de orthodoxe kerk nog veel invloed. Er zijn maar weinig voorstanders van het homohuwelijk, ook onder politici.