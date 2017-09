Nadal heeft veel kansen nodig, maar wint wel

Rafael Nadal heeft op de US Open de vierde ronde bereikt. De Spaanse nummer een van de wereld kwam tegen Leonardo Mayer wat laat op gang, maar won uiteindelijk redelijk gemakkelijk: 6-7 (3), 6-3, 6-1, 6-4.

Mayer had nog nooit een set gewonnen van Nadal en moest ook nu op zijn tenen lopen om de Spanjaard bij te benen. De tweevoudig winnaar liet de Argentijn echter steeds ontsnappen. Zo liet hij in de eerste set zes breekpunten liggen.

Dat beeld zette zich voort in de tweede set, duidelijk tot frustratie van de Spanjaard. Pas op het veertiende breekpunt (3-3 in de tweede set) was het raak. En daarmee was direct het verzet gebroken van Mayer, die nog maar vijf games won.