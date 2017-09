Tennisser Fognini wegens wangedrag uit US Open gezet

Fabio Fognini is wegens wangedrag uitgesloten van verdere deelname aan de US Open. De Italiaanse tennisser beging volgens de organisatie drie overtredingen tijdens zijn eersterondepartij in het enkelspel.

De heetgebakerde Fognini beledigde afgelopen dinsdag in zijn verloren wedstrijd tegen landgenoot Stefano Travaglia diverse keren de vrouwelijke umpire. De Italiaan werd daarnaast ook bestraft voor andere onsportieve gedragingen in de wedstrijd.

"Ik wil mijn excuses maken aan de fans en de scheidsrechter. Ik had mijn dag niet, maar dat is geen excuus voor mijn gedrag", zei Fognini in een verklaring op Twitter. "Uiteindelijk hebben we maar over een potje tennis."