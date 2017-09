Duitsland ten koste van Servië in finale EK volleybal

Het sprookje van de volleyballers van Duitsland bij het EK in Polen duurt nog voort. In hun eerste halve finale sinds 1993 wonnen de Duitsers, die het podium nooit haalden, met 3-2 van Servië.

Tweevoudig Europees kampioen Servië was twee sets superieur. De Duitsers veerden halverwege de derde set op en sloegen vanaf 10-10 een beslissend gat (17-10). Een zinderend vierde en vijfde bedrijf volgden.

Servië liet twee matchpoints in de vierde set onbenut,waarna Duitsland in de vijfde zijn tweede verzilverde. Duitsland neemt het zondag in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen dertienvoudig Europees kampioen Rusland en België, dat nog geen EK-medaille won.

De finale is zondag live te zien op NPO Sport en NOS.nl.