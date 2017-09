Oekraïne koploper dankzij arbitrage, IJsland onderuit

IJsland begaat misstap

IJsland verspeelde in en tegen Finland dure punten. In Tampere werd met 1-0 verloren. Alexander Ring was in de achtste minuut de maker van het enige doelpunt.

Finland begon de wedstrijd tegen IJsland met slechts één punt uit zes wedstrijden. IJsland was daarom de torenhoge favoriet. De laatste jaren is de ploeg met onder anderen Alfred Finnbogason (ex-Heerenveen) bovendien een subtopper in Europa. Twee jaar geleden werd voor het eerst in de geschiedenis het EK gehaald. Op het EK in Frankrijk vorig jaar waren vervolgens de kwartfinales het eindstation.

De IJslanders kwamen geen moment in de wedstrijd. Toen ook nog invaller Rúrik Gislason binnen drie minuten twee gele kaarten kreeg, was de wedstrijd helemaal gespeeld. Het bleef 1-0; de eerste overwinning van Finland.

Kroatië-Kosovo gestaakt

Door hevige regenval in Zagreb kon de wedstrijd Kroatië-Kosovo niet uitgespeeld worden. Het duel werd na 27 minuten gestaakt en wordt zondag hervat. Bij winst pakt Kroatië weer de koppositie terug van Oekraïne.