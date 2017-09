Plisková overleeft matchpoint, Svitolina weer sterk

Jelina Svitolina bereikte voor het eerst in New York de vierde ronde. De 22-jarige Russin was met 6-4, 7-5 Shelby Rogers de baas.

Svitolina, die dit seizoen liefst vijf toernooien won, mocht bij 5-2 in de tweede set voor de winst serveren. Maar daarmee was het nog niet gedaan. Met een paar schitterende punten werkte Rogers drie wedstrijdpunten weg. En even leek ze de partij nog te kunnen keren, maar zover liet de nummer vier van de wereld het niet komen.

Vandeweghe verslaat Radwanska

Coco Vandeweghe haalde de laatste zestien ten koste van Agnieszka Radwanska. De Amerikaanse, die in acht pogingen nooit verder reikte dan de tweede ronde, wees de Poolse (10) met 7-5, 4-6, 6-4 terug.