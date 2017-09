Venezolaanse mensenrechtenactivist mag land niet uit

Mogelijk heeft het uitreisverbod te maken met de vondst van zo'n 10.000 euro in Tintori's auto. Daarover moet ze dinsdag uitleg geven in de rechtbank in Caracas. Ze zegt dat het geld bestemd is voor de medische zorg voor haar 100 jaar oude oma.

Tintori is de vrouw van de Venezolaanse oppositieleider Leopoldo Lopez. Hij werd twee jaar geleden veroordeeld tot veertien jaar cel, omdat hij tegenstanders van president Maduro zou hebben aangezet tot rellen. Zijn straf werd in juli omgezet in huisarrest.