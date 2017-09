Etappewinst Van der Breggen, Van Vleuten blijft leidster

Anna van der Breggen heeft de vijfde etappe in de Ladies Tour op haar naam geschreven. De olympisch kampioene voor Annemiek van Vleuten, de klassementsleider, over de streep in Vaals na een etappe van 138 kilometer.

"Anna wilde alleen met mij rijden als ze de etappe zou krijgen", zei Van Vleuten. Daar is over gepraat, dat is het wielrennen." Van Vleuten is dicht bij de eindoverwinning. "Natuurlijk wil ik ook voor de etappes gaan, maar soms moet je slim zijn."