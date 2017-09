Kwalificatie Italië stilgelegd wegens regen, zwaardere straf voor Verstappen

De kwalificatietraining voor de Grote Prijs van Italië is uitgesteld vanwege hevige regenval. In de eerste sessie schoof Romain Grosjean (Haas) van de baan, waarna de kwalificatie werd stilgelegd.

"We wachten tot de baan weer enigszins is opgedroogd", zegt wedstrijdleider Charlie Whiting. De safety car rijdt intussen op de baan om te bepalen wanneer het veilig is om de kwalificatie te hervatten.

Twintig strafplaatsen voor Verstappen

Max Verstappen wordt niet vijftien maar twintig plaatsen teruggezet in de startopstelling. De Limburger wordt bestraft voor het vernieuwen van drie onderdelen van de motor in zijn Red Bull.

Elke motor van een Formule 1-bolide bestaat uit zes componenten. Van al deze zes onderdelen mag een coureur er in het hele seizoen vier verbruiken zonder straf. Bij elke vervanging daarna volgt een gridstraf.