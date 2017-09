Op het circuit van Zandvoort is een gewonde gevallen bij een ongeluk met een raceauto. Volgens de politie is de coureur met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op foto's is te zien dat delen van de auto verspreid over de weg liggen.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. "Ik zie een grote ravage, maar kon niet zien hoe het ongeluk gebeurde", vertelt een ooggetuige aan NH Nieuws. Op de baan staan veel ambulances.

Op het circuit wordt dit weekend de Historic Grand Prix gereden.