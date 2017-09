Korrel en Savelkouls naar strijd om brons

Michael Korrel heeft op de wereldkampioenschappen judo in Boedapest zijn halve finale tegen de Japanner Aaron Wolf verloren.

In de klasse tot 100 kilogram had Korrel in de kwartfinales met waza-ari nog afgerekend met de Belg Toma Nikiforov.

Tessie Savelkouls verloor haar partij in de kwartfinales van de Japanse Sarah Asahina met ippon, waardoor ze werd verwezen naar de herkansingsronde. Ze rekende in de herkansingen af met olympisch kampioene Emilie Andeol.

Meyer snel klaar

Roy Meyer werd al in de tweede ronde van de wereldkampioenschappen in Boedapest uitgeschakeld. De zwaargewicht verloor in de extra tijd met waza-ari van Alex Garcia Mendoza uit Cuba. In de eerste ronde had hij een bye.