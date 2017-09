Gegevens beroemdheden te koop na Instagram-hack

De telefoonnummers en mailadressen van beroemdheden met veel volgers op Instagram zijn voor 10 dollar te koop. Afgelopen week werd de populaire sociale mediadienst gehackt en aanvankelijk leken de problemen niet groot.

Instagram kondigde direct aan dat er geen wachtwoorden waren gestolen en dat de fout in het systeem was weggewerkt.

Maar het ligt toch anders. De hackers hebben een database online gezet waar je voor een tientje kan zoeken naar politici, sporters en andere beroemdheden met veel volgers. Op de website, Doxagram genoemd, is ook informatie over 'gewone' gebruikers te vinden. The Daily Beast heeft een lijst met 1000 gehackte accounts ingezien.

Volledige impact

Aan The Daily Beast laat een van de makers van Doxagram weten dat Instagram nog niet volledig de gevolgen beseft van de hack.

Instagram komt niet met een nieuwe verklaring. Een woordvoerder verwijst naar de reactie van eerder deze week. "We hebben de fout snel opgelost en we onderzoeken de hack grondig."