Autoriteiten: duizenden Rohingya-huizen afgebrand

Meer dan 2600 huizen van Rohingya in het noordwesten van Myanmar zijn de afgelopen week in brand gestoken, meldt de regering van Myanmar. Volgens de regering hebben islamistische Rohingya dat zelf gedaan, maar dat wordt sterk betwijfeld.

De Rohingya, een moslim-minderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar, zijn al jaren slachtoffer van grootscheeps geweld door het Myanmarese leger. Myanmar beschouwt de ruim 1 miljoen Rohingya als illegalen die eigenlijk in Bangladesh thuishoren.

Wraak

Sinds vorige week is het geweld verhevigd nadat Rohingya-strijders een aantal politieposten in de provincie Rakhine hadden aangevallen. Daarbij kwamen tientallen Myanmarese burgers en militairen om het leven. Het leger van Myanmar nam daarna bloedig wraak op de Rohingya.

Tienduizenden Rohingya zijn op de vlucht geslagen en proberen de grens met Bangladesh over te komen. Dat lukt niet of nauwelijks, want Bangladesh houdt de mensen tegen. De afgelopen week zijn veel vluchtelingen verdronken in een poging om de grensrivier met Bangladesh over te steken. Volgens de Verenigde Naties is het aantal vluchtelingen bijna 60.000.

Kritiek

Internationaal is er veel kritiek op Myanmar. Vooral de regering van Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi wordt verweten dat ze niets aan de situatie van de Rohingya doet. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn moslims de straat opgegaan om bij de Myanmarese ambassade te protesteren.

De positie van Suu Kyi is is gecompliceerd, zeggen waarnemers. In de provincie Rakhine, waar de meeste Rohingya wonen en waar het geweld het hevigst is, geldt de noodtoestand. Dat komt erop neer dat het leger daar ongehinderd zijn gang kan gaan en de burgerregering van Suu Kyi buitenspel staat.