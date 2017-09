Wekdienst van 2 september: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen, de dag begint vrij zonnig, maar in de loop van de ochtend al wat buien in de kustgebieden, later ook in het binnenland. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen minder buien en af en toe zon, maar helemaal droog blijft het niet.

Wat heb je gemist?

'Onvoorwaardelijk ontslag oud-COR-voorzitter politie'

De oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie is onvoorwaardelijk ontslagen wegens zeer ernstig plichtsverzuim. Dat meldt de NRC. Tegen oud-voorzitter Frank Giltay was door korpschef Erik Akerboom al eerder aangifte gedaan wegens valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering.

Weer brand in chemische fabriek bij Houston

In een chemische fabriek in Houston is opnieuw brand uitgebroken. Twee containers met chemische stoffen staan in brand. Dat veroorzaakt grote vlammen en veel rook. Donderdag explodeerden ook al twee containers. Door de overstromingen is de elektriciteit uitgevallen. Daardoor kunnen de chemische stoffen in de fabriek niet meer gekoeld worden waardoor ze kunnen ontbranden.