Lozano schiet Mexico naar WK, VS in problemen

VS in problemen

De Verenigde Staten hebben zichzelf in de jacht op hun achtste opeenvolgende WK-deelname geen dienst bewezen. De VS leed tegen Costa Rica (0-2) zijn tweede thuisnederlaag in de kwalificatiereeks: 0-2.

Grote man bij de bezoekers was Marcos Urena. De 27-jarige aanvaller van San Jose Earthquakes verraste doelman Tim Howard na een half uur met een schot in de verre hoek. In de 82ste minuut maakte hij er ook nog 2-0 van met een schot van de rand van het strafschopgebied.

De laatste keer dat de VS (dat ook ten onder ging tegen Mexico) tijdens een WK-kwalificatiereeks twee keer in eigen huis verloor was in 1957. Het land staat derde (goed voor een WK-ticket) maar lijkt zich geen misstap meer te kunnen veroorloven.