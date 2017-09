Rook uit Russische consulaat in San Francisco vlak voor deadline

De Amerikaanse brandweer is door personeel van het Russische consulaat in San Francisco niet binnengelaten na een brandmelding. Een verslaggever van AP hoorde medewerkers van het consulaat tegen brandweerlieden zeggen dat er "spullen" werden verbrand in een open haard.

De Russen hebben van de regering-Trump tot zaterdag 2 september gekregen om het consulaat te sluiten. Ook dependances in New York en Washington moeten dicht. Dat is een vergeldingsmaatregel voor een besluit van president Poetin in juli om het aantal Amerikaanse diplomaten in Rusland drastisch in te perken.

Doorzoeking consulaat

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat Amerikaanse inlichtingendiensten hebben aangegeven het consulaat te willen doorzoeken als het over een paar uur wordt overgedragen. In het gebouw wonen ook een aantal Russische diplomaten en hun familie. Zij zouden te horen hebben gekregen dat ze hun huis zo'n 10 tot 12 uur moeten verlaten.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet zeggen of het gebouw wordt doorzocht. Wel maakte het ministerie bekend dat straks niemand het consulaat meer in mag zonder toestemming. Met de sluiting van het consulaat in Californiƫ komt het aantal Russische consulaten in de VS op drie, evenveel als het aantal Amerikaanse consulaten in Rusland, zegt het ministerie.

Amerikaanse inlichtingendiensten houden het consulaat in San Francisco en zijn medewerkers al veel langer in de gaten. Ze vermoeden dat sommige diplomaten spionnen zijn. In december werd een aantal diplomaten van het consulaat uitgezet. Dat gebeurde nadat de toenmalige regering-Obama had gezegd dat de Russen hadden geprobeerd om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beĆÆnvloeden.